„Schulbesuch hat für mich keinen Sinn!“

Heftige Kritik an einer Welser Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung, in der - wie berichtet - Schuleschwänzen toleriert wird, zugleich leiden Anrainer unter Lärm und Attacken. Einer der im „mopäd“ untergebrachten Buben, ein schulpflichtiger 15-Jähriger, erklärt in einem Facebook-Posting: „Mit einer Lehre sieht es nicht schlecht aus. Verständlich, dass ich nicht die Schule besuche ...“