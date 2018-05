In alter Schönheit: Concorso d’Eleganza 2018

Hollywood lässt grüßen

Willkommen auf dem Concorso d’Eleganza Villa d’Este, dem alljährlich im Mai stattfindenden Schönheitswettbewerb für Autos und Motorräder im Garten des Luxushotels Villa d’Este im kleinen Ort Cernobbio am Comer See. Hier trifft sich die Créme de la Créme der Oldtimer-Szene, eine illustre Schar gleichgesinnter Multimillionäre, die ihr altes wie rares Blech der Öffentlichkeit präsentiert. Und wie das bei Feierlichkeiten häufig so ist, stand auch dieser Event unter einem Motto. Dieses Mal hieß es „Hollywood on the Lake“. Schließlich rollten nicht nur manche der heutigen Oldtimer einst über die Kinoleinwand und erlangten Weltruhm, sondern auch die Villa d’Este und der Comer See dienten Regisseuren als Drehort. Dass allerdings von den 51 ausgestellten Fahrzeugen nur sechs in engerer Beziehung zu Hollywood standen, stört hier angesichts der restlichen Schönheiten niemand, zu einmalig ist deren Existenz, zu faszinierend ihre Geschichten.