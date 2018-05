Prozess: „Diese Böller waren lebensgefährlich!“

Die Urteile rund um fünf Angeklagte, die in eine illegale Böllerproduktion involviert sein sollen und in deren Rahmen es 2014 zu einer folgenschweren Explosion mit zwei Toten gekommen ist, wurden teilweise aufgehoben - daher die Neuauflage am Grazer Straflandesgericht. Am Montag kamen mehrere Zeugen zu Wort, die zum Teil von lebensgefährlichen Materialien und Böllern berichteten.