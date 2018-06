Frische Ideen für aromatische Kräuter im Hochbeet

Bei der Bepflanzung sollten Sie die Wuchshöhe berücksichtigen: Hohe Kräuter wie Liebstöckel, Estragon, Rosmarin und Salbei nach Norden pflanzen, so nehmen sie den niedrigeren Sorten keinen Platz an der Sonne weg. Halbhohe Sorten wie Kapuzinerkresse, Kerbel, Pfefferminze und Anis in der Mitte platzieren. Niedrige Kräuter wie Schnittlauch, Petersilie, Kresse und Majoran ordnet man in dem Bereich des Hochbeets an, der nach Süden liegt. Die Kräuter können Sie gleich nach dem Pflanzen in der Küche anwenden, da die Bedingungen in einem Hochbeet für das Wachstum der Pflanzen ideal sind.