Fallbach: Das erste Mal im Klettersteig

Elisa ist motiviert und folgt Michael zum Einstieg des Klettersteiges. „Achte darauf, dass du so viel wie möglich mit den Füßen steigst und so wenig wie möglich mit den Händen.“ Der 29-Jährige zeigt Elisa, wie sie sich am Stahlseil, das durch die Felswand direkt neben dem Fallbach verläuft, einhängt. „Beim Gehen sind immer beide Karabiner eingehängt“, so Koller und „beim Umhängen, zwischen den einzelnen Segmenten, bleibt trotzdem immer ein Karabiner eingehängt.“