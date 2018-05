Lauda startet mit „City Shuttle“ in Sommersaison

„Solche Preise hat es in Österreich noch nie gegeben“

Freuen dürften die Kunden auch die Ticketpreise. Ein einfacher Flug (One-Way) kostet zum Buchungsstart ab sensationellen 9,99 Euro. „Regulär“ sind es ab 19,99 Euro (z.B. Barcelona) bzw. ab 29,99 Euro (z.B. Larnaca). „Solche Preise hat es in Österreich noch nie gegeben“, freut sich Chef Niki Lauda. Durch das Mehrangebot wird auch die Flotte in Wien von vier auf acht Flieger aufgestockt.