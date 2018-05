Gut Ding braucht Weile

Als außergewöhnlich kann man Marisa Merz wahrlich bezeichnen. Die Italienerin ist nämlich nicht nur die einzige weibliche Vertretein der „Arte Povera“ - eine Kunstströmung in Norditalien der 60er, bei der es darum ging das Banale zum Kunstwerk zu machen. Sie gestalte auch viele ihrer Werke wie z.B. die „Living Sculpture“ (monumentale, röhrenförmige Gebilde aus Aluminium) in der Küche ihrer Turiner Wohnung und stellte sie in einem Nachtclub zur Schau. Sabine Breitwieser gibt der heute 92-jährigen Künstlerin weit mehr Raum, und widmet ihr im Museum der Moderne die erste große österreichische Retrospektive.