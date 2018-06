Abnehmen als Ferienspaß für übergewichtige Kinder

Schon fast jeder dritte Jugendliche in Österreich ist übergewichtig, schlagen Experten rund um den Europäischen Adipositas-Tag am heutigen 19. Mai Alarm. Die Folgen reichen von Diabetes bis zu Depressionen und Mobbing. Die Präventionsarbeit hinkt nach. In der Steiermark wird dazu Pionierarbeit geleistet.