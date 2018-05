Peugeot 308 GTi: Einmal zur Rennstrecke, bitte!

Auf der Rennstrecke war ich mit dem Kompaktsportler bereits unterwegs, da fühlt er sich wohl mit seinen 272 PS, die er über die Vorderräder in den Asphalt einarbeitet. Wenn es nicht darum geht, das Letzte aus dem 308 herauszuquetschen, merkt man erst, dass es gar nicht so leicht ist, weich und geschmeidig zu fahren. Die Lenkung ist so nervös, dass man auf der Autobahn arbeiten muss, um sauber geradeaus zu fahren, und der Turbolader nervt mit verzögertem Ansprechen, weil die Kraft dann überfallartig über die Vorderräder hereinbricht. Sanft und zügig an der Ampel losfahren? Keine Chance. Erst kommt wenig, dann zu viel. Aber vielleicht spürt sich das für manch ambitionierte Autofahrer besonders sportlich an. Und, keine Frage: Man kann den Peugeot 308 GTi richtig sportlich fahren.