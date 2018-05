Indie-Highlight: Das „Ahoi!“-Festival in Linz

Zum dritten Mal findet am 11. Juli an der Donaulände Linz das „Ahoi! The Full Hit Of Summer“ statt. Mit einem fantastischen Line-Up und einer sommerlich-familiären Atmosphäre hat sich das Stelldichein nationaler und internationaler Alternative-Kapazunder längst zum Stammpunkt für Indie-Connaisseure entwickelt. Auch die dritte in Linz stattfindende Folge kann sich wieder sehen lassen.