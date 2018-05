Ideale Wohnung bleibt für Familien oft Wunschtraum

In Österreich gibt es rund 1,4 Millionen Familienhaushalte mit Kindern unter 25 Jahren. Das Nettoeinkommen liegt im Schnitt zwischen 52.000 und 61.000 Euro, je nach Haushaltsgröße (drei bis fünf Personen und mehr). Die Internet-Plattform Immobilien-Scout hat die Wünsche der Familien erhoben und insgesamt 815 Österreicher befragt. Die Idealwohnung wird mit einer Monatsmiete von mehr als 2000 Euro oft Utopie bleiben. Im Normalfall müssen sich Wiener Familien daher mit deutlich weniger Wohnfläche begnügen - was häufig zu Unzufriedenheit in den eigenen vier Wänden führt.