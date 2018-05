Es geht ums Überleben

Obwohl wir ständig von dem Thema umgeben sind, bleibt Krebs ein privates Tabu: Viele Betroffene wollen über ihre Diagnose nicht sprechen, verheimlichen die Krankheit am Arbeitsplatz oder sogar vor der Familie, haben Angst vor Jobverlust und finanzieller Bedrängnis. Dabei leben etwa 300.000 Menschen in Österreich mit einem Tumorleiden, weil die Behandlungsmöglichkeiten immer besser werden und die Überlebensrate steigt. Sogenannte Immun- und personalisierte Therapien erfordern aber auch spezialisierte Medikamentenentwicklung. Onkologe Univ.-Prof. Dr. Christoph Zielinski, Vienna Cancer Center, bei einer Pressekonferenz in Wien: „Die Lehrbücher werden gerade umgeschrieben. Es gibt nicht nur den einen oder den organbezogenen Krebs, Therapiemaßnahmen werden individueller. Der Patient steht im Mittelpunkt all unserer Bemühungen. Es muss aber auch klar sein, dass dies etwas kostet und wir ohne Forschung und Wissenschaft keine Erfolge erzielen können.“ Wissenschaft wird derzeit so gut wie allein aus privater Hand, v.a. von der Pharmaindustrie bestritten, weil es keine öffentliche Finanzierung vom Staat gibt.