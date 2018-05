Haider-Maurer in erster French-Open-Runde out

Darum wird er in den nächsten Wochen auf Challenger in der Slowakei und Italien versuchen, sich in Richtung Top 250 zurückzuarbeiten. Sein nächstes Ziel? „Dass ich bei den US Open in der Qualifikation spielen kann. Da muss ich ungefähr auf 230 oder 220 stehen. Bis dahin habe ich noch zweieinhalb Monate.“ In weiterer Folge ist die in die Top 100 angepeilt. „Ich würde einfach wieder gerne dort stehen, wo ich war und ich weiß, ich habe das Zeug dazu.“