Trauer in Vils: Stadtchef Günter Keller ist tot

Trauer bei ÖVP undf AAB

Zeit seines Lebens war Günter Keller intensiv mit dem öffentlichen Leben in Vils verbunden. „Er war einer, der immer Hand angelegt und Verantwortung übernommen hat - sei es als Obmann im Fußballclub, beim Skiverein oder als Regisseur bei der Theatergruppe Vils. Für diese anpackende Art wurde er auch in der Tiroler Volkspartei hochgeschätzt. Lieber Günter, du wirst uns sehr fehlen“, so Tirols Landeshauptmann Günther Platter. Ähnlich auch AAB- Landesobfrau, LR Beate Palfrader: „Das plötzliche Ableben von Bürgermeister Günter Keller ist für alle ein Schock und ein großer Verlust für die Stadtgemeinde Vils. Sein plötzlicher Tod macht mich tief betroffen. Günter Keller war ein Mann der offenen Worte, geradlinig und direkt. Für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat er sich stets eingesetzt. Unser ganzes Mitgefühl gilt in dieser schweren Stunde seinen trauernden Familienangehörigen.“