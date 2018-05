62 Hühner bei illegalem Tiertransport entdeckt

Transport von Belgien nach Rumänien

Dem Vernehmen nach haben die Tiere eine wahnsinnige Tortur hinter sich: So soll der Pkw aus Belgien gekommen sein und wollte bis nach Rumänien weiterreisen. Die Tiere mussten also bis zu ihrer Rettung bereits mehrere Stunden in ihren „Backöfen“ ausharren. „Wieder einmal werden die überlebenden Opfer eines grauenhaften Tiertransportes bei uns versorgt. Wie so oft in solchen Fällen grenzt es an Zufall, dass so etwas auffliegt, da es fast unmöglich ist, die Unmengen von Transporten auf der Straße zu kontrollieren“, sagt WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic. Die Amtstierärztin wird überdies Anzeige wegen Tierquälerei erstatten, der WTV wird sich bei einem Strafverfahren als Privatpartei beteiligen.