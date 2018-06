Bei diesen Stars hängt der Familiensegen schief

Doch nicht nur mit ihrem Vater scheint die Herzogin von Sussex wenig Glück gehabt zu haben. Auch zu ihren Stiefgeschwistern hat die 36-jährige Schauspiel-Beauty augenscheinlich nicht das beste Verhältnis. Halbbruder Thomas Markle Jr. ätzte im Vorfeld der Hochzeit gegen die Braut, riet Prinz Harry sogar davon ab, mit seiner Halbschwester den Bund des Lebens einzugehen, um nicht den „größten Fehler in der royalen Hochzeitsgeschichte“ zu begehen. Und während Meghans Neffe Tyler Dooley in den USA eine Cannabisfarm leitet und seiner berühmten Tante die Sorte Markle Sparkle widmet, stichelte ihre Halbschwester Samantha Grant in Interviews: „Ich glaube, ihr Ziel ist es, eine Prinzessin zu werden.“