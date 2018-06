Electric Nation Open-Air bringt Wien zum Beben

Partytiger und Elektrofans aufgepasst: Euch erwartet beim Electric Nation nicht nur eine 17 Meter hohe Bühne, deren Design an einen funky Mayatempel erinnert, sondern auch eine umwerfende Pyrotechnik, irre Lasershows und ein Top-Line-Up. Martin Garrix, „Nr. 1 DJ Of The World“ kommt erstmals im Rahmen eines Mega-Events in die Bundeshauptstadt und rockt das imposanteste Open-Air in der Geschichte der Krieau. Doch das ist noch nicht alles: Top-Stars wie KSHMR, Alan Walker, Deorro, Alle Farben, Will Sparks, Third Party und Tony Junior warten auf euch! Tickets gibt es schon ab 61,90 Euro!



