Stanglwirt & Co im „Club der besten Arbeitgeber“

In der Branche herrscht Alarmstimmung. Tirol wird als Urlaubsland immer noch beliebter, doch in vielen Hotels und Restaurants kämpft man mit akutem Personalmangel. Ein Problem, das auch die Betriebe in der Region Wilder Kaiser (Ellmau, Going, Scheffau, Söll) kennen. Dort hat man nun ein einzigartiges Projekt gestartet. „Wir wollen wieder mehr Leute aus der Region für einen Job im Tourismus gewinnen und die Mitarbeiter besser an die Häuser binden“, nennt TVB-Geschäftsführer Lukas Krösslhuber zwei zentrale Ziele des Leader-Projekts. Die EU hat Förderungen zugesagt.