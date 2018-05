Zwei ungleiche Schwestern

Wer sind diese beiden Schwestern?

In der Bibel heißen sie Maria und Martha. Martha ist fleißig und aufopfernd für andere. Maria ist ihre Bildung und ihre persönliche Weiterentwicklung wichtiger. Es gibt die ungleichen Schwestern auch heute, als Geschwister, Ehepartner, Freunde und Arbeitskollegen. Wer überzeugt ist, dass Arbeit nicht alles ist, versucht, Beruf und Freizeit in eine ausgeglichene Balance zu bringen. Dabei bieten heute zahlreiche Ratgeber Hilfe an: „Beweg dich mehr und ernähre dich gesünder. Gib Verantwortung an andere ab. Unterscheide zwischen wichtig und weniger wichtig. Nimm dir mehr Zeit für deine Beziehungen. Dein Leben ist kostbar und einmalig, und du hast hier auf Erden nur dieses eine.“