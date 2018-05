WIN: Mit City4U auf den Red Carpet am Life Ball

In diesem Jahr steht der Life Ball unter dem Motto „Hommage an Sound of Music“ und die Eröffnungsshow verspricht wieder spektakulär zu werden. Zahlreiche internationale Stars haben sich heuer wieder angesagt. Wer sich auch schon immer einmal wie ein Star fühlen wollte: City4U verlost einen exklusiven Red Carpet-Auftritt im Rahmen einer 30-minütigen Absolut-Inszenierung von Andi Lackner sowie den Eintritt zum Life Ball 2018. Was ihr dafür tun müsst, lest ihr hier.