„Kangaroo“-Doku als Weckruf für Europa

Kängurus werden in Australien zu Hunderten regelrecht abgeschlachtet - und kaum einer weiß davon. Warum das so ist und was wir Europäer damit eigentlich zu tun haben, erzählt der berührende Dokumentarfilm „Kangaroo - A Love-Hate Story“, der vergangene Woche in Österreich erstaufgeführt wurde. Die „Krone Tierecke“ war bei der Premiere dabei.