Unterwegs in Wiens dunklen Kellergewölben

Der Abstieg mit ihnen lohnt sich auf jeden Fall

In den aufregenden Kellern, die wir besuchen, lagert auch ein ganz besonderer Schatz: Wiener Wein. Nirgendwo auf der Welt wird im Stadtgebiet so viel Wein kultiviert wie in Wien - und längst haben die edlen Tropfen ihren Siegeszug rund um die Welt angetreten. Von New York bis Sydney wird „Gruner Veltliner“ geschlürft, aber wohl nirgends so ursprünglich und gemütlich wie direkt an der Quelle.