Monaco-Crash: Jetzt muss Verstappen zum Rapport!

Denn zu oft hat der 20-Jährige mit seiner ungestümen Fahrweise nun schon gepatzt. Alleine 2018 hat Verstappen in jedem der bisher sechs Rennen Fehler oder massive Unfälle eingestreut. In Baku nahm er sogar sich selbst und den Teamkollegen Daniel Ricciardo aus dem Rennen. Dass bei Red Bull die Piloten weitgehend „frei“ fahren können, ist keine Rechtfertigung dafür, dass Verstappen nun auch die Sternstunde des Mateschitz-Teams in Monaco trübte.