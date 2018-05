Mecklenburg-Vorpommern: Seen und Herrenhäuser

Schwerin

Absolutes Muss neben diesen bekannteren Destinationen ist aber die Landeshauptstadt Schwerin. Ein Drittel Wasser, ein Drittel Parks und nur ein Drittel bebaut, so verkündet unsere Gästeführerin Teresa Beck stolz und verweist auf das Jahr 2022, in dem es endlich klappen sollte - mit der Aufnahme in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbe. Malerisch am Südwestufer des Schweriner Sees gelegen, versetzt einen der Besuch in der Altstadt in eine längst vergessen geglaubte Welt. In den kleinen Gassen reiht sich Fachwerkhaus neben Fachwerkhaus, gemütliche Straßencafés, wie das berühmte Café Prag findet man ebenso wie originelle und oft sehr individuelle Läden, in denen das Handwerk noch hochgehalten wird. Ein Ausflug mit dem Dampfer und der Besuch im majestätischen Schloss, das direkt vor der Altstadt auf einer Insel thront, gehören zum Pflichtprogramm.