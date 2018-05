Brigitte Nielsen: Schwanger mit 54!

„Die Familie wird größer“, schreibt Brigitte Nielsen zu dem Foto, für das sie in einem weißen Kleid mit XXL-Babykugel auf einer Rattancouch posiert. Für die 54-jährige Schauspielerin ist damit ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen. Denn erst im letzten Jahr verriet sie im Interview mit der „Bunte“, dass sie sich nichts mehr als noch einmal Nachwuchs wünscht. „Aber wir müssen realistisch bleiben. Momentan klappt es leider nicht und wir wollen noch keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen“, so Nielsen damals.