US-Lehrerin schickt Trump-Brief korrigiert zurück

„Wenn dieser Brief an einer Mittelschule verfasst worden wäre, hätte ich ein C oder C plus gegeben, in der Highschool ein D (D steht im US-Schulsystem für ,ausreichend‘ und entspricht einem ,Genügend‘ in Österreich, Anm.)“, wird die 61-jährige Ex-Pädagogin, die bis vergangenes Jahr als Englischlehrerin im US-Bundesstaat South Carolina unterrichtete, in der Zeitung „Greenville News“ zitiert. Sie habe schon mehrfach mit Politikern korrespondiert, Trumps Antwortschreiben sei aber hervorgestochen, sagte Mason dem Blatt - negativ natürlich.