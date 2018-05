Kalifornien - Nationalparks und spannende Städte

Lake Tahoe

Wir nehmen den Highway 49 und biegen dann in den Highway 4 ab. Aus der gut ausgebauten mehrspurigen Straße wird bald eine enge, kurvenreiche Bergstraße, die uns hoch hinauf in die Sierra Nevada führt. Unser Ziel heißt Lake Tahoe. Mit 520 km2² ist er der größte Bergsee Nordamerikas. Der See besticht durch glasklares türkisblaues Wasser, in dem sich die Gipfel der Sierra Nevada spiegeln. Eine Panoramastraße führt rundum und bietet vor allem am Ostufer einen herrlichen Ausblick auf den Lake Tahoe und die umliegenden Bergmassive.