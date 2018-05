Bund trägt Streit auf dem Rücken der Kinder aus

Jason freut sich wie jeden Morgen auf seinen Kindergarten. Obwohl der Knirps erst zwei Jahre alt ist, hat er sich schnell eingelebt. Mama Nicole B. weiß, dass ihr Sprössling in der städtischen Betreuungseinrichtung in der Laaer-Berg-Straße in Wien-Favoriten bestens aufgehoben ist. Mit gutem Gewissen geht die 34-Jährige zur Arbeit. Jede berufstätige Mutter weiß, es fällt schwer, seinen Nachwuchs fremden Händen anzuvertrauen. Auch Jasons große Schwester war an diesem Standort.