Was der Hippie-Guru mit der Becker-Villa vorhat

„Kostenloser Hausmeisterservice“

Für seine Zukunft in der Becker-Villa hat der 44-Jährige bereits erste Pläne: „Was wir hier bieten können, ist mietfreies Leben.“ Wer es sich hier allerdings einfach nur gemütlich machen möchte, sei fehl am Platz, betonte Berres weiter. „Für euer leibliches Wohl müsst ihr bitte selber sorgen“, so der Hippie-Guru. Er selbst plane, Massagen anzubieten und Bilder zu malen, die er „vielleicht verkaufen kann“. „Wenn einmal Strom da ist, kann ich auch Tätowierungen stechen“, so der 44-Jährige weiter.