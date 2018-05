ÖLV-Asse Preiner und Lagger zeigen in Götzis auf

Ihre diesbezügliche Konkurrentin Karin Strametz muss nun in zwei Wochen in Ratingen kontern, wo auch Dadic antreten wird. Preiner hingegen hat in Götzis ihren EM-Test schon gut absolviert. „Das was ich mir vorgenommen habe, habe ich erreicht“, sagte sie. „Dass es um so viel besser als meine Bestleistung ist, hätte ich nicht erwartet.“ Einige Disziplinen seien auch noch ausbaufähig. „Ich freue mich am meisten, dass es in so vielen Disziplinen funktioniert hat, es schon zu Saisonbeginn umzusetzen.“