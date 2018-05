Verstärkung aus Graz: Potzmann wird ein Rapidler!

Davor war Potzmann am Sonntag noch in der letzten Ligapartie in Altach (0:0) aufgelaufen - sein 78. und letztes Pflichtspiel im Sturm-Dress. Jüngstes Highlight seines Engagements in Graz war seine Flanke zum Goldtor im ÖFB-Cupfinale am 9. Mai gegen Titelverteidiger Red Bull Salzburg (1:0 n.V.).