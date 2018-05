Marlene Bienert ist die Dolmetscherin der Tiere

Wiedersehen nachts auf einer Brücke

Ungeduldig wie ein Kind vor Weihnachten sehnte ich Samstagnacht herbei. Um 1.45 Uhr machte ich mich auf den Weg. Nachdem ich ein ziemlicher Angsthase bin, verursachte die stockdunkle Nacht bei mir Gänsehaut. Gewappnet mit einer Taschenlampe, rief ich, wie in den Tagen zuvor auch Tausende Male, nach meiner Samtpfote. In der Mitte der Brücke blieb ich stehen und vernahm ein eindeutiges Miauen. Und wie aus dem Nichts saß er plötzlich da. Am anderen Ende der Brücke, genauso wie Frau Bienert es gesagt hatte. Am ganzen Körper zitternd lief ich auf ihn zu und konnte ihn endlich wieder in die Arme nehmen. Als ich ihn nach Hause trug, war ich wie in Trance: Erlebe ich das gerade wirklich, oder träume ich nur?