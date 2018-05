„Wollte Strafzettel für schlechten Stil verteilen“

Nach dem Interview geht es bei mir zu Hause an die Schrankbereinigung. „Danke, dass Sie mich gleich in Ihr Allerheiligstes lassen“, freut sich Ricky Bach. Zuerst werden meine Proportionen besprochen, mein Typ wird bestimmt - kein eindeutiger „Herbst“, definitiv aber „Dunkel“. Ich erfahre, wo der richtige Ausschnitt für mich sitzt und wie lang meine Ketten sein sollen. „Ihr Kleidungsstil ist eher extrovertiert und Ihre Haarfarbe provokant“, sagt sie zu mir. Sie sieht gleich, dass ich Muster und Blumenprints liebe und merkt an, dass mir bei meinem ovalen Gesicht sicherlich auch eine Kurzhaarfrisur gut stehen würde. Ich lerne, welche Farben mit gut tun und welche nicht. Ein paar Kleider müssen danach auch meinen Kleiderschrank verlassen. „Ich sehe aber, sie wissen schon was Sie tun. Sie brauchen nur wenig Unterstützung.“ Das höre ich natürlich gerne. Trotzdem habe ich einiges für meine nächste Shoppingtour gelernt und trage meine Kleidung ab nun wahrscheinlich noch selbstbewusster.