Neuseeland muss mehr als 150.000 Rinder schlachten

Mehr als 150.000 Milchkühe und andere Rinder müssen wegen einer Seuche in Neuseeland geschlachtet wegen. Die brutale Maßnahme soll die Ausbreitung des Erregers Mycoplasma bovis in dem Pazifikstaat eindämmen. Premierministerin Jacinda Ardern gab am Montag in Wellington einen entsprechenden Zwei-Jahres-Plan bekannt.