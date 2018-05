Heftige Unwetter tobten in ganz Kärnten

Verklausungen in Bächen, unterspülte Straßen und überflutete Keller: Kaum 24 Stunden nach den schweren Unwettern in Fresach zogen Sonntag wieder Gewitter durch Kärnten. Bis auf Hermagor mussten die Feuerwehren in allen Bezirken zu 140 Einsätzen ausrücken.