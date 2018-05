Schülerin (16) bedroht und geohrfeigt

Ein beschäftigungsloser Klagenfurter (30) hat am Sonntag an einer Bushaltestelle in Klagenfurt eine Schülerin (16) geohrfeigt und verbal attackiert. „Er versuchte die Schülerin dadurch zu einer Geldherausgabe zu nötigen“, schildert ein Polizist. Die Schülerin erstattet Anzeige. Der Täter konnte noch am selben Tag und festgenommen werden. Er wurde in die Justiznanstalt Klagenfurt eingeliefert.