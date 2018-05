Trotz Kritik: EU will „Killer-Roboter“ fördern

Heftige Kritik von Grünen und Linken

„Es ist beschämend und unverantwortlich, dass Parlament und Rat nicht einmal grundlegende Normen und Werte wie Nicht-Investitionen in verbotene und inhumane Waffen wie Streumunition, Brandwaffen oder autonome Waffen aufrechterhalten konnten“, so der deutsche Grüne Reinhard Bütikofer, der an den Verhandlungen über das Dossier beteiligt war.