Thiem legt los! „Fühle mich in Paris wie daheim“

Heute beginnt Dominics nächstes Paris-Abenteuer, gegen den Weißrussen Ilja Iwaschka ist er haushoher Favorit. „Auch der kann gut spielen“, sagt Thiems Trainer Günter Bresnik, „ein guter Start muss her! Der Turniersieg in Lyon war wichtig, auch weil er dort nicht sein allerbestes Tennis gezeigt hat.“ Neben Thiem ist heute auch Andreas Haider-Maurer im Einsatz. Der Waldviertler, der seit seinem Comeback 2017 auf einen Sieg in einem Hauptbewerb wartet, trifft auf Karen Chatschanow.