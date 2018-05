Zwei Frauen in Deutschland von Blitz getroffen

Schwere Gewitter in mehreren Teilen Deuschlands

Bei dem Gewitter habe es vor allem im Süden Bochums Starkregen und Hagel gegeben, so die Feuerwehr. Mehrere Keller seien deshalb voll Wasser gelaufen. Einige Straßen wurden überflutet und eine unterspült. Am Sonntagabend waren über mehrere Regionen in Deutschland schwere Gewitter hinweggezogen.