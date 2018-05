Red Bull wollte aufgeben - aber Ricciardo gewann!

Unterschiedlicher konnte sich die aktuelle Red-Bull-Welt jedenfalls nicht entfalten als in Monaco. Ricciardo der überlegene Mann am ganzen Wochenende, „Crash Kid“ Verstappen dafür nach seinem Trainings-Unfall am Start ganz hinten. Der Fokus beim austro-englischen Rennteam von Dietrich Mateschitz lag an deshalb am Renntag fast ganz beim Australier.