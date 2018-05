Rapid und Sturm torlos, St. Pölten gewinnt

Rapid und Sturm Graz blieben zum Abschluss in der Bundesliga-Saison torlos. Sowohl die Hütteldorfer (beim WAC) wie auch Vizemeister Sturm (in Altach) kamen am Sonntagabend in der 36. Runde nicht über ein 0:0 hinaus. St. Pölten hingegen gewann das Niederösterreich-Derby bei der Admira mit 2:0, Mattersburg besiegte daheim den LASK mit 2:1.