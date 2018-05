Schirm verfing sich: Paragleiter hatte Schutzengel

Ein 46-Jähriger aus Krenglbach bei Wels startete am 27. Mai 2018 gegen 12:20 Uhr mit seinem Paragleitschirm vom Herndleck, Gemeinde Ternberg. Der in Ausbildung stehende Pilot war am Vortag etwa zur gleichen Zeit bei guter Thermik unterwegs und wollte deshalb den gleichen Abschnitt - ein Waldstück - nochmals überfliegen. Diesmal verlor er jedoch zu rasch an Höhe und war zu tief, um sicher über den Wald zu kommen. Er wollte auf einer Lichtung zu landen.



Schirm verfing sich in den Ästen

Doch der Schirm verfing sich in den Ästen eines Baumes, Fluggerät und Pilot stürzten nach unten und blieben knapp über dem Boden hängen. Flugkollegen alarmierten die Rettung. Der 46-Jährige konnte sich selbst aus seiner misslichen Lage befreien, den kaputten Schirm bergen und telefonisch Entwarnung geben. Da vorerst der genaue Unfallort und der Verletzungsgrad des Piloten nicht bekannt waren, wurde der Rettungshubschrauber Christophorus 10 in Richtung Unglücksstelle beordert. Dieser konnte storniert werden, da der Verunglückte unverletzt angetroffen wurde.