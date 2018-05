Jung-Lenkerin (18) würgte Auto 3 Mal ab: Unfall!

Die 18-Jährige aus Linz vor der Kreuzung in Steyr brav ihr Auto an. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass kein Querverkehr herrschte, wollte sie in die Kreuzung einfahren. Dabei starb ihr das Fahrzeug dreimal ab. Als sie nun nach erfolgreichem Start in die Kreuzung einfuhr, übersah sie einen auf der Gewerbeallee querenden Mopedlenker (15) aus Steyregg und stieß mit der Front ihres Pkw seitlich gegen das Moped. Der 15-Jährige kam zu Sturz. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in das UKH Linz eingeliefert.