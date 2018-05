DNA-Irrtum: Millionär doch kein Dieb

Angeklagter nicht in Tirol

„Ich war in dieser Nacht sicher nicht in Tirol, sondern in der Slowakei“, verwies der kräftige Glatzkopf auf die Entfernung von 865 Kilometer. Und er hatte einen Freund im Schlepptau, der bezeugte, der Angeklagte habe auch am 25. März - wie fast jeden Tag - um 7 Uhr Früh mit ihm trainiert. Sein Trainingsbuch würde dies bestätigen. Anwalt Hermann Holzmann verwies darauf, dass sein Mandant nie und nimmer einen Autohaus-Einbruch nötig habe. „Er verdient monatlich 7000 Euro, erhält jährliche Dividenden von 300.000 Euro aus Unternehmensbeteiligungen und ihm gehören Liegenschaften in der Slowakei um 20 Millionen Euro.“