Strache: „Die Missstände in Wien sind gravierend“

„Krone“: Herr Vizekanzler, was sagen Sie zu Häupls Ende als Wiener Bürgermeister?

Heinz-Christian Strache: Man soll niemandem, der geht Steine nachwerfen. Aber man soll auch nichts beschönigen. Die Missstände in Wien sind gravierend. Sieben Milliarden Euro Schulden! Und da sind die gesamten Ausgaben für das KH Nord nicht einmal einberechnet. Dazu kommen überbordende Abgaben, islamische Kindergärten, die es nur in Wien gibt, überfüllte Ambulanzen und Gangbetten. Da wird die SPÖ viele Energetiker brauchen. Aber bitte nicht auf Steuerzahler-Kosten. Ich wünsche Michael Häupl alles Gute. Aber das ist nun mal sein Erbe!