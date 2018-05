Aufmarsch der 11.000 Schützen

Die gelungenen Salven der Ehrenkompanien Weerberg, Waakirchen (Bayern), Völser Aicha (Südtirol) und Val de Sol/Rhendana (Welschtirol) waren verklungen, als Bewegung in die Massen kam: Von der Feldmesse nahe der vier riesigen Zelte (insgesamt 120 mal 75 Meter) marschierten die 11.000 Mitwirkenden in Richtung Ortszentrum, wo bereits Tausende Spalier standen. 40 Musikkapellen, 320 Fahnen und Pferde samt Gespannen begleiteten die Schützen, die an diesem Tag die Hauptdarsteller waren.