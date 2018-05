Salah kämpferisch: „Werde in Russland dabei sein!“

Das war zunächst nämlich alles andere als klar gewesen. Als Salah nach etwa 30 Minuten in Folge eines Fouls von Real-Raubein Sergio Ramos das Spielfeld verlassen mussten, befürchteten viele das Schlimmste. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp stellte sogar einen Schulterbruch in den Raum. Damit wäre die WM, die am 14. Juni beginn, in höchster Gefahr gewesen.