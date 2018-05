Drei Jugendliche brachen in Graz 20 Autos auf

Freunde mit dem Umbringen bedroht

Die Polizei zeigte den Rumänen auf freiem Fuß an, doch dann stellte sich heraus, dass der 16-Jährige in Begleitung von zwei Freunden in den Bezirken Eggenberg und Wetzelsdorf an die 20 Autos aufgebrochen und seine Freunde für den Fall, dass sie zur Polizei gingen, mit dem Umbringen bedroht haben soll. Samstagabend wurde der Verdächtige festgenommen und die Justizanstalt Jakomini gebracht.