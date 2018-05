Ski-Asse radelten mit Armin Assinger um den Ring

Dort, wo im Vorjahr Lewis Hamilton in 1:07,41 die schnellste Runde der Ring-Geschichte in den Asphalt gebrannt hatte, waren am Sonntag die Radler am Drücker. Während die Formel 1 in Monaco durch das Fürstentum kurvte, setzten am Red Bull Ring Hunderte Sportler beim „Krone Steirerwadln“ auf Muskelkraft. Der Modus für die anspruchsvollen Sportler: Qualifying um die besten Plätze in der Startaufstellung und 100 Minuten plus eine Runde um den Sieg!