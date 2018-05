„Hab‘s versaut!“ Karius mit ergreifender Botschaft

Er konnte einem wirklich leidtun. Mit gesenktem Haupt und Tränen in den Augen mühte er sich die Treppen zur Siegerehrung hinauf. Man merkte Loris Karius am Samstagabend nach Schlusspfiff in jeder Sekunde an, dass er am liebsten im Erdboden versinken würde. Am Tag danach ging‘s ihm kaum besser. Zumindest lässt das ein Facebook-Posting erahnen, mit dem er sich am frühen Sonntagabend an die Öffentlichkeit wandte.